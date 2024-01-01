В 2023 году в Перми были открыты четыре новых автобусных маршрута В дептрансе подвели итоги года Поделиться Твитнуть

В пресс-службе департамента транспорта Перми рассказали об итогах 2023 года. В частности, в прошлом году были запущены четыре новых маршрута: №37, 66, 71 и 81.

Маршрут №37 связал микрорайон Висим с микрорайоном Садовый. Новый районный маршрут №66 был открыт для жителей микрорайона Налимиха. Автобус №71 теперь курсирует по маршруту Пермь I — ул. Анвара Гатауллина, а новый автобусный маршрут №81 был открыт для связи жилого комплекса «Погода» с центром города и железнодорожным вокзалом. На этом маршруте работают электробусы.

Фото: департамент транспорта Перми

Кроме открытия новых маршрутов, была скорректирована работа восьми существующих для повышения зоны охвата общественного транспорта. В частности, скорректирован путь следования автобуса №22, часть рейсов автобуса №30 продлены до остановки «Тенториум».

Всего за 2023 год городской транспорт перевёз 230 млн пассажиров, в Перми было установлено 98 новых остановочных павильонов. Кроме того, в город поступило 30 новых трамваев «Львёнок». До конца января они все должны выйти на линию.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.