В январе в Дзержинском районе Перми начнётся ремонт защитного сооружения За работу МВД готово заплатить 53,6 млн рублей Поделиться Твитнуть

ГУ МВД по Пермскому краю объявило электронный аукцион на выполнение работ по капитальному ремонту защитного сооружения гражданской обороны по адресу: Пермь, ул. Дзержинского, 43а (территория Пермского завода профнастила). В информации на портале госзакупок сказано, что максимальная цена контракта составляет 53,6 млн руб. Заявки принимаются до 12 января 2024 года, а подведение итогов запланировано на 16 января.

В сообщении сказано, что ремонт должен быть выполнен до 1 октября 2024 года.

Защитным сооружением гражданской обороны (ЗС ГО) называется объект, предназначенный для укрытия людей, техники и имущества от опасностей, возникающих при ведении военных действий, а также от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. ЗС ГО подразделяются на убежища, укрытия и противорадиационные укрытия.

Какой именно тип ЗС ГО расположен вблизи завода и требует ремонта, не поясняется.

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