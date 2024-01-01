В январе в Дзержинском районе Перми начнётся ремонт защитного сооружения 

За работу МВД готово заплатить 53,6 млн рублей

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Пермский завод профнастила Дзержинского,43

фото: photobuildings.com

ГУ МВД по Пермскому краю объявило электронный аукцион на выполнение работ по капитальному ремонту защитного сооружения гражданской обороны по адресу: Пермь, ул. Дзержинского, 43а (территория Пермского завода профнастила). В информации на  портале госзакупок сказано, что максимальная цена контракта составляет 53,6 млн руб.  Заявки принимаются до 12 января 2024 года, а подведение итогов запланировано на 16 января.

В сообщении сказано, что  ремонт должен быть выполнен до 1 октября 2024 года.

Защитным сооружением гражданской обороны (ЗС ГО) называется объект, предназначенный для укрытия людей, техники и имущества от опасностей, возникающих при ведении военных действий, а также от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. ЗС ГО подразделяются на убежища, укрытия и противорадиационные укрытия.

Какой именно тип ЗС ГО расположен вблизи завода и требует ремонта, не поясняется. 

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