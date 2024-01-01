Хирургический корпус тубдиспансера в Перми отремонтируют за 396 млн рублей Работы должны быть выполнены до января 2025 года Поделиться Твитнуть

Заключён договор с подрядчиком на выполнение работ по капитальному ремонту здания хирургического корпуса Пермского краевого клинического фтизиопульмонологического медицинского центра по адресу: Пермь, ш. Космонавтов, 160 (лит. О). Информация опубликована на портале госзакупок.

Исполнителем работ стало ООО «Юнайт». Компания выполнит работы за 396,5 млн руб. — это начальная (максимальная) цена контракта.

Подрядчику предстоит выполнить гидроизоляцию подвальных помещений, заменить кровельное покрытие, грузовой лифт, внешние и внутренние двери и витражи, провести отделку стен и потолков; отремонтировать входные группы, заменить трубопроводы медицинского газоснабжения, холодного и горячего водоснабжения, канализации, вентиляции; кабельные линии системы электроснабжения, электроосвещения, сигнализации и т.д.

Срок окончания работ — 26 января 2025 года.

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