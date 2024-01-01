За последнюю неделю года в Прикамье увеличилась доля заболевших гриппом Эпидпорог превышен среди взрослого населения Поделиться Твитнуть

В период с 25 по 31 декабря 2023 года в Пермском крае зарегистрировано 18718 случаев заболевания ОРВИ и гриппом, что соответствует предыдущей неделе. Среди взрослого населения эпидемический порог превышен. Об этом сообщили в региональном управления Роспотребнадзора.

В основном среди заболевших выявляются вирусы негриппозной этиологии (вирусы парагриппа, риновирусы, аденовирусы), но одновременно увеличивается доля гриппа, указывает ведомство.

Чтобы предотвратить заболевание гриппом и ОРВИ, санитарные врачи рекомендуют пройти вакцинацию. Также следует надевать маску в местах массового скопления людей, регулярно и тщательно мыть руки, избегать переохлаждения, проветривать помещение. Необходимо избегать контактов с людьми, у которых есть признаки простудных заболеваний, при кашле или чихании следует прикрывать нос и рот одноразовой салфеткой, а если нет доступа к воде и мылу — использовать средства для рук на спиртовой основе. Важно избегать прикосновения к глазам, носу и рту, так как микробы могут распространяться через слизистые оболочки органов дыхания и зрения. При возникновении заболевания необходимо обратиться к врачу и не заниматься самолечением.

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