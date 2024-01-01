В минздраве Прикамья напомнили о работе медучреждений в новогодние каникулы Работа травмпунктов и неотложки организуется в усиленном режиме Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В министерстве здравоохранения Пермского края напомнили о графике работы медучреждений региона в новогодние праздники.

Так, с 3 по 6 января в поликлиниках будет осуществляться приём дежурных участковых врачей-терапевтов, педиатров, акушеров-гинекологов и других врачей-специалистов. В этот же период будет продолжаться диспансеризация взрослого населения, включая глубокую (после COVID-19) диспансеризацию, а также профилактические медицинские осмотры и диагностические исследования.

Для вызова врача на дом в Перми можно набрать номер 122. В районах края номер вызова медицинского работника размещён на сайте медицинского учреждения, к которому пациент прикреплён. Единая региональная информационно-справочная служба «122» будет принимать обращения до 8 января ежедневно.

Кроме того, с 1 по 8 января будут вести приёмы дежурные стоматологи. График их работы можно уточнить, позвонив в поликлинику или посетив сайт министерства здравоохранения Пермского края.

Стационары, в том числе перепрофилированные для лечения пациентов с COVID-19, будут работать в штатном режиме, принимая пациентов, проводя операции и оказывая круглосуточную медпомощь.

Работа травмпунктов, скорой помощи и санитарной авиации будет осуществляться в усиленном режиме на протяжении всех праздников. Службы неотложной помощи поликлиник будут работать по обычному графику с 8:00 до 00:00. Вызвать врача неотложной помощи можно с 8:00 до 23:00. Службы медицины катастроф переводятся в режим повышенной готовности, что означает увеличение количества дежурных врачей.

В министерстве здравоохранения Прикамья отмечают, что, согласно статистике предыдущих лет, взрослые чаще всего становятся жертвами несчастных случаев в новогодние каникулы из-за алкогольного опьянения, травм и обморожений, а дети — из-за пищевых отравлений, острых аллергических реакций, ожогов и переохлаждения.

В ведомстве рекомендуют жителям при выходе на улицу с особой ответственностью подходить к выбору одежды и обуви, чтобы они были сухими и тёплыми; при использовании пиротехники, катании на лыжах и коньках, а также при управлении транспортными средствами следует соблюдать правила безопасности; ни в коем случае нельзя применять пиротехнику и садиться за руль в состоянии даже слабого алкогольного опьянения; при любых травмах и признаках отравления или аллергических реакций следует вызвать скорую помощь по единому номеру 103.

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