Максим Артамонов В Перми около алкогольного магазина был обнаружен мёртвый мужчина Следователи проводят проверку Поделиться Твитнуть

Утром 1 января в Перми было обнаружено тело мужчины около алкогольного магазина на перекрёстке улиц Худанина и Маршала Рыбалко в Кировском районе. Информация об этом появилась в сообществе «Подслушано Закамск» в соцсети ВКонтакте. Сообщалось, что тело мужчины нашли около 11:30.

Его личность была неизвестна и пользователи попросили местных жителей опознать погибшего.

По данным издания perm.aif.ru, умершего опознала его родственница. Как рассказали изданию в пресс-службе следкома по региону, по факту смерти организована проверка.

«Следственными органами СУ СК РФ по Пермскому краю устанавливаются обстоятельства смерти мужчины», – отметили в ведомстве.

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