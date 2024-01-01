Максим Артамонов В Перми 1 января проходит "Трезвая пробежка" Участники побегут по Комсомольскому проспекту Поделиться Твитнуть

В первый день нового года с 14:00 в Перми проходит ставшая уже традиционной новогодняя "Трезвая пробежка". Её участники пробегут от памятника "МИГ на взлёте" в сквере им. Субботина до Соборной площади на Комсомольском проспекте. Об этом сообщает ТК ВЕТТА со ссылкой на организаторов.

Маршрут пробежки будет проходить по Комсомольскому проспекту, а в конечной точке бегуны планируют поиграть в русскую дружинную игру "Бачуга", которая основана на нескольких дворовых играх с многовековой историей.

По словам организаторов, смысл трезвых пробежек в том, чтобы подать пример всем горожанам, как отмечать Новый год и при этом оставаться бодрыми, трезвыми и в хорошей форме.

Первая «Трезвая пробежка» в Перми прошла в 2012 году.

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