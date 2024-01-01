Максим Артамонов Синоптики рассказали, каким был 2023 год в Перми Прошлый год стал для Перми самым тёплым за всю историю наблюдений Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Метеорологи подвели краткие итоги года по Перми. 2023 год со среднегодовой температурой воздуха +4,6˚ в Перми стал самым тёплым за всю историю наблюдений. И если предыдущие аномально тёплые годы (1995, 2008, 2020) оказались такими за счёт зимнего сезона, то 2023-й — за счёт весны и осени. Об этом сообщили в ГИС-центре ПГНИУ.

Основной вклад в рекордно высокую среднегодовую температуру внесли четыре месяца: март, май, сентябрь и ноябрь. Они были теплее нормы на 3,5-4˚.

По данным синоптиков, за год выпало всего 475 мм осадков — всего 72% от нормы. Прошедший год стал самым сухим с 2005 года. Он занял второе место по сухости за последние 40 лет. Если же сравнить с климатической нормой по количеству осадков, то такого сухого года в Перми не было с 1981 года.

За год было зафиксировано 14 рекордов максимальной температуры воздуха, главный температурный рекорд был установлен 11 июля (+37,5 ˚). Он стал новым историческим максимумом для Перми.

Абсолютный годовой максимум температуры воздуха в Перми составил +37,5 ˚ — самый высокий в истории наблюдений. А годовой минимум температуры воздуха в Перми — -34,8˚ (8 декабря) — стал самым низким с 2017 года. Самый сильный снегопад (16 мм за сутки) зафиксирован 21 ноября.

Из опасных явлений, которые наблюдались в прошлом году, была зафиксирована сильная жара 11 июля, а также заморозки 12-13 июня, отмечают синоптики.

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