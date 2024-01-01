Максим Артамонов На прилетевшем в Пермь самолёте из Махачкалы обнаружены вмятина и следы крови Прокуратура начала проверку Поделиться Твитнуть

Уральская транспортная прокуратура проводит проверку по факту обнаружения вмятины и пятен крови на прибывшем из Махачкалы в Пермь самолёте. Следы засохшей крови и повреждения были зафиксированы в ходе послеполётного осмотра 30 декабря прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Самолёт прибыл из Махачкалы в Большое Савино днём 30 декабря. Среди повреждений — вмятина на обтекателе правого двигателя глубиной 20 мм, а на обтекателе локатора слева была обнаружена кровь. Кроме того, ещё два кровяных пятна найдены на фюзеляже.

В связи со всеми этими фактами Уральская транспортная прокуратура организовала проверку.

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