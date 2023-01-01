Алёна Бронникова С июля 2024 года в Перми цены на тепло могут вырасти до 13,8% Это ниже предельного уровня тарифов, который был зафиксирован решением властей края Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми с 1 июля 2024 года стоимость тепла может вырасти на 12,8-13,8%. Соответствующее предложение об индексации цен было направлено в администрацию города филиалом «Т Плюс», который выполняет функции единой теплоснабжающей организации.

«По разным зонам действий теплоисточников цены могут вырасти на 12,8-13,8%. Например, стоимость 1 Гкал для потребителей, оплачивающих производство и передачу тепловой энергии по распределительным сетям ПАО "Т Плюс", может вырасти с 2,2 тыс. руб. до 2,4 тыс. руб. (рост 12, 8%, цены с НДС)», — сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

Самый низкий тариф установлен для жителей микрорайона Заостровка. Он может подорожать с 1,6 руб. за 1 Гкал до 1,8 руб. При этом размер предельного уровеня тарифов, зафиксированного властями Пермского края, составляет 15%. Что выше предложенного ПАО «Т Плюс».

В департаменте ЖКХ администрации Перми изданию рассказали, что 28 декабря поступило соглашение об исполнении схемы теплоснабжения ПАО «Т Плюс» с указанием роста предельной цены тепловой энергии. Пока данные не проанализированы в полном объеме, будут вестись консультации, в том числе с региональным правительством.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.