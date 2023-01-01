Алёна Бронникова Женщина спасла троих детей из горящего дома в Соликамске Пожар унёс жизни нескольких людей Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

В Пермском крае женщина спасла троих детей из горящего дома. Об этом сообщает perm.aif.ru со ссылкой на региональное МЧС.

Происшествие случилось 30 декабря в Соликамске. Сообщение о возгорании в частном доме поступило в экстренные службы днём. На место выехали пожарно-спасательные подразделения в количестве 26 человек и шести единиц техники. Площадь пожара составила 60 кв. м.

Из горящего дома соседка успела вывести на улицу троих детей. В ходе тушения пожарные обнаружили троих погибших.

В данный момент проводится проверка, устанавливаются причины и обстоятельства происшествия. Следственный комитет по Пермскому краю возбудил уголовное дело по факту гибели людей.

«Следственными органами СУ СК РФ по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). По предварительным данным, причиной пожара явилась неправильная эксплуатация печного отопления», — сообщили в ведомстве.

Жителям региона напоминают о необходимости соблюдения правил безопасности в быту. Если человек стал свидетелем пожара, необходимо немедленно сообщить в пожарную охрану по номеру «101» (с мобильного телефона) или «01» (со стационарного телефона) и принять меры по эвакуации людей.

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