Алёна Бронникова Глава Прикамья выразил соболезнования всем, кого коснулась трагедия в Белгороде В результате обстрела города погибли 22 человека Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин выразил соболезнования всем, кого коснулась трагедия в Белгороде, произошедшая 30 декабря. Вооружённые силы Украины обстреляли центр города. По оперативной информации СМИ, погибли 22 человека, трое из которых — дети.

«Трагедия в Белгороде... Город обстрелян киевским режимом. Пострадало мирное население, погибли дети. Соболезнования всем, кого коснулось это бесчеловечное преступление. Скорбим вместе с вами. Пермский край и вся Россия сейчас с Белгородской областью и её жителями», — написал в своём telegram-канале Дмитрий Махонин.

В результате массированного обстрела Белгорода со стороны ВСУ 30 декабря погибли 22 человека. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что ещё 109 человек ранены. В федеральные больницы перевезли 25 жителей города в тяжёлом состоянии. Пострадало 30 многоквартирных домов, 381 квартира и несколько частных. Ведутся восстановительные работы. Жители помогали ночью приводить в порядок улицы и дома.

Многие регионы отказались от праздничных салютов в знак скорби.

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