Максим Артамонов В Прикамье на трассе под Куедой погибла пенсионерка Её автомобиль столкнулся с КамАЗом Поделиться Твитнуть

Фото: Госавтоинспекция Прикамья

Сегодня, 30 декабря, на трассе Куеда—Аксаитово в Пермском крае произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает ТК ВЕТТА со ссылкой на пресс-службу краевой Госавтоинспекции.

В ведомстве уточнили, что около 10:50 по автодороге Куеда—Аксаитово со стороны Куеды двигался ВАЗ-2114, которым управляла женщина 1961 г.р.

По предварительным данным, на 3 км автодороги на выезде на обход Куеды она не уступила ехавшему по главной дороге КамАЗу.

В результате аварии водитель легкового автомобиля скончалась на месте. В машине находилась также девушка. После ДТП её отвезли в больницу.

Сейчас по факту ДТП проводится проверка. Полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.

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