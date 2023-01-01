Максим Артамонов В Соликамске на пожаре в жилом доме погибли люди Происшествие случилось сегодня днём Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю

Сегодня, 30 декабря, в частном жилом доме, расположенном на ул.Добролюбова в Соликамск, произошёл пожар. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.

Как уточнили в ведомстве, сообщение о происшествии поступило в экстренные службы в 11:35. На место выехали пожарно-спасательные подразделения в количестве 26 человек и шести единиц техники. На месте было установлено, что горит частный жилой дом.

Горение было ликвидировано в 12:05. Предварительная площадь пожара составила 60 кв м. В ходе тушения были обнаружены погибшие. Их количество не уточняется.

Сейчас сотрудники МЧС проводят проверку. Они устанавливают причины и обстоятельства пожара.

В ведомстве в очередной раз напоминают, что при обращении с огнём нужно соблюдать требования пожарной безопасности.

Если человек стал свидетелем пожара, необходимо немедленно сообщить в пожарную охрану по номеру «101» (с мобильного телефона), со стационарного телефона — «01», и принять меры по эвакуации людей.

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