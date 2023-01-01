Максим Артамонов В спецоперации убили военнослужащего из Прикамья Юрия Сыпачева Его похоронят сегодня Поделиться Твитнуть

Фото: Администрация Еловского муниципального округа

В ходе российской спецоперации на территории Украины погиб рядовой Юрий Сыпачев. Об этом сообщает администрация Еловского округа со ссылкой на Министерство обороны РФ.

Юрий Сыпачев родился в д. Шульдиха Еловского района Пермской области 16 апреля 1999 года. С 1 по 9 класс учился в Дубровской средней школе.

В 2015 году поступил в Еловский филиал Осинского колледжа, где выучился на автомеханика, но, не дождавшись вручения диплома, в 2018 году ушёл в армию. Служил в железнодорожных войсках, а по возвращении домой работал трактористом.

В прошлом году, 29 сентября, его мобилизовали для участия в СВО.

Юрий Сыпачев погиб 5 декабря этого года в ходе выполнения боевой задачи.

Администрация выразила соболезнования родным и близким погибшего. Гражданская панихида сегодня, 30 декабря, в 12:00 в д. Шульдиха, похороны пройдут в с. Дуброво.

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