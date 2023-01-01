Максим Артамонов В спецоперации убили военнослужащего из Прикамья Сергея Зубова Он был ветераном Чеченской войны Поделиться Твитнуть

Фото: Администрация Кудымкарского муниципального округа

Во время российской спецоперации на территории Украины погиб уроженец Кудымкара 44-летний Сергей Зубов. Об этом сообщает администрация Кудымкарского муниципального округа на официальной странице в соцсети «ВКонтакте».

Сергей родился 4 апреля 1979 года в д. Гавруково Кудымкарского района. Он окончил Верх-Иньвенскую среднюю школу, был участником Чеченской войны. В 2023 году заключил контракт и уехал на СВО, где погиб в ходе выполнения боевых задач 4 декабря.

Администрация Кудымкарского муниципального округа выразила соболезнования родным и близким погибшего.

Прощание с Сергеем Зубовым состоится с. Верх-Иньва. О точной дате и времени местные власти сообщат дополнительно.

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