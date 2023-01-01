Максим Артамонов
В Лысьве похоронили участника СВО Кирилла Мухамедова
Обстоятельства его гибели не уточняются
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В Лысьвенском городском округе 29 декабря похоронили участника российской спецоперации на Украине Кирилла Мухамедова, который был убит в зоне боевых действий. Об этом сообщается в группе общественной организации «Ветераны боевых действий и военной службы Лысьвы в соцсети «ВКонтакте».
При каких обстоятельствах он погиб, в организации не уточнили.
В церемонии прощания приняли участие представители администрации, военного комиссариата, ветераны боевых действий и военной службы, общественники и жители города.
Родным и близким погибшего выразили соболезнования.
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