Максим Артамонов В Лысьве похоронили участника СВО Кирилла Мухамедова Обстоятельства его гибели не уточняются Поделиться Твитнуть

В Лысьвенском городском округе 29 декабря похоронили участника российской спецоперации на Украине Кирилла Мухамедова, который был убит в зоне боевых действий. Об этом сообщается в группе общественной организации «Ветераны боевых действий и военной службы Лысьвы в соцсети «ВКонтакте».

При каких обстоятельствах он погиб, в организации не уточнили.





В церемонии прощания приняли участие представители администрации, военного комиссариата, ветераны боевых действий и военной службы, общественники и жители города.





Родным и близким погибшего выразили соболезнования.

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