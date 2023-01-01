Рузанна Баталина корреспондент Чем порадовать ребёнка на Новый год? Афиша новогодних событий для детей Поделиться Твитнуть

В каникулы в Перми пройдут многочисленные новогодние семейные программы. Ребят ждут сказочные спектакли, интерактивные игры и мастер-классы, встречи с Дедом Морозом и Снегурочкой и даже фотосессия с настоящим северным оленем!

До 13 января пермяки могут посетить «Дачу Деда Мороза» (0+), которая разместилась на территории отреставрированной «Дачи Синакевича». Посетителей ждёт игровая программа на свежем воздухе, фотосессия с настоящим северным оленем, мастер-классы и многое другое.

Администрация Перми

Пермский дом народного творчества «Губерния» приглашает на свои новогодние программы. До 7 января ребят ждёт представление «Где живёт Новый год? Сказка про Ёжика, который не верил в чудеса» (0+, от 3 лет). В представлении будут исполнения заветных желаний, загадки, игры с залом, чудеса и волшебство… Будут и препятствия на пути, но, конечно, дружба и добро победят! Главным героем большого новогоднего представления на этот раз станет Ёжик. Кроме того, маленькие посетители могут посмотреть спектакли в «Комнате сказок» (0+) и побывать на «Крошкиной ёлке» (0+).

Со 2 по 7 января в «Губернии» будет работать уже традиционная Новогодняя деревня Морозовка (0+) — интерактивное пространство игровых площадок, мастер-классов, подобранных и оформленных в новогодней тематике. В деревне будут работать волшебные мастерские, где можно будет своими руками создать новогодний сувенир вместе с помощниками Деда Мороза, сделать множество фотографий, поиграть на необычных музыкальных инструментах и просто весело и с пользой провести время.

Дом народного творчества «Губерния»

Пермский краеведческий музей подготовил многочисленные мастер-классы и программы для детей во всех филиалах:

Так, 5 января в 13:30 в Детском музейном центре пройдёт «Антишпионский Новый год» (6+). Участники разгадают шпионское послание и соорудят приборы, которые помогут осветить дорогу, научатся маскироваться по-новогоднему и вернут звук любимым новогодним мультикам.

До 8 января в Пермском театре кукол ребят ждёт премьера сказки «Волшебная шуба Деда Мороза» (0+ от 3 лет). Сюжет строится вокруг главного зимнего волшебника, у которого Ворона с Волком украли шубу, а его самого заперли в избушке. Так и остались бы ребята по всему миру без подарков, если бы на помощь не пришли игрушечные Медвежонок и Заяц. После каждого спектакля малыши смогут принять участие в играх и конкурсах у ёлки с Дедом Морозом, Снегурочкой и другими сказочными персонажами в фойе театра.

Пермский театр юного зрителя приглашает на свои спектакли: ребята увидят музыкальную сказку «Капризка» (6+, 8 января), мюзикл «Новая история Страны Оз» (6+, 5 и 6 января), легендарную постановку Михаила Скоморохова «Сказка про Ёжика в тумане» (6 +, 6 и 7 января), а также сказку-путешествие «Снежная Королева» (6+, 29 и 30 декабря).

Пермская синематека подготовила для своих юных посетителей новогоднюю интерактивную медиаобразовательную программу «В ожидании чуда» (6+). Ребят ждут просмотр фрагментов новогодних кино– и мультфильмов, активное обсуждение, новогодняя киновикторина, а также подвижные игры. Узнать подробности, а также записаться на программу можно в группе Пермской синематеки «ВКонтакте».

Во время новогоднего шоу Гии Эрадзе «Королевский цирк» (0+) в Пермском цирке зрители побывают на королевском балу, в чарующей русской зиме с оленями, лисами и русскими борзыми, в ритмах страстной Испании встретят тореадора с яками, у фонтана в Райском саду увидят розовых пеликанов и попугаев ара. Кроме того, в программе аттракцион с тиграми «Дикий мир» под руководством обладательницы международного титула «Принцесса цирка», заслуженной артистки России Людмилы Сурковой.

29 декабря и 3 января в Доме культуры им. Калинина пройдёт новогоднее театрализованное представление для детей «Алиса и Страна чудес» (0+). Героями истории станут не только артисты на сцене, но и все зрители, сидящие в зале. После спектакля зрителей ждёт новогодняя игровая программа в хороводе у ёлки со сказочными героями, Дедом Морозом и Снегурочкой.

3 и 4 января во Дворце культуры железнодорожников пройдёт новогоднее представление «Операция «Снежный секрет» (0+). Это новогодняя история про Снежную Королеву на современный лад. Чудеса будут ждать юных зрителей на каждом шагу, ведь в этой волшебной истории возможно всё: говорящая собака, киберкоролевство с новейшей снежной защитной системой, весёлые приключения и научные эксперименты двух подруг и, конечно, встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой.

В новогодние каникулы Театр-Театр приглашает ребят на свои спектакли: мюзиклы «Летучий корабль» (6+), «Бременские музыканты» (6+) и «Как пережить лето» (12+).

Пермская опера приглашает на «Новогодние приключения в Оперной стране» (0+) — весёлое представление по мотивам либретто Наталии Сац и Владимира Полякова с новогодней анимацией студентов Пермского государственного института культуры. Спектакль построен на представлении детской аудитории всеми любимых и узнаваемых театральных персонажей, а также на шуточном цитировании известных сцен из музыкальных спектаклей: например, танец маленьких лебедей исполняют «дрессированные пингвины». Попасть на «Приключения» можно 30 декабря и 3 января в 12:00.

5 и 6 января во Дворце спорта «Орлёнок» состоится ледовое шоу «Царевна Лягушка» (0+) — музыкальный спектакль в постановке чемпионки мира по фигурному катанию Елены Леоновой на основе музыки и либретто Людмилы Москалевой-Фадеевой. Зрителей ждёт праздничное ледовое представление для всей семьи в исполнении профессиональных спортсменов, победителей российских и международных соревнований по фигурному катанию, которое перенесёт в волшебный мир русских народных сказок.

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