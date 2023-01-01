Максим Артамонов С 30 декабря трамвай № 3 будет ходить по прежнему маршруту При этом ремонтные работы на улице Дзержинского ещё не завершены Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Как сообщили в департаменте транспорта Перми, 30 декабря будет осуществлён технический пуск пассажирского движения по трамвайному маршруту № 3. При этом ремонтные работы на ул. Дзержинского ещё не завершены. Некоторые из них будут проводиться при сходе снега, однако сейчас уже можно осуществить пуск движения, отметили в ведомстве.

Трамвайный маршрут № 3 — единственный вид общественного транспорта на этом направлении. Линия на ул. Дзержинского создаёт связь с депо «Красный Октябрь», что позволит вскоре вернуть его в регулярную работу.

На маршруте находится и своеобразная достопримечательность пермской трамвайной сети — тоннель с реверсивным движением.

«Трамвайный тоннель — уникальный объект, он настолько узкий, что трамвайные пути образуют сплетение и вагоны должны пропускать друг друга. Теперь одна из остановок на линии названа в честь этого объекта. Аналогичный тоннель в России есть только в Москве», — рассказали в дептрансе.

Напомним, движение трамваев по ул. Дзержинского прекратилось с 3 сентября. Ограничение были связано с проведением работ на участке ул. Строителей, а также с ремонтом трамвайных путей по ул. Дзержинского.

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