Максим Артамонов В праздники в Перми изменится график работы пунтов выдачи и пополнения проездных Поделиться Твитнуть

Алиса Окулова

Как сообщили в департаменте транспорта, в новогодние праздники изменится режим работы пунктов выдачи и пополнения льготных проездных документов.

В частности, «Датабанк» не будет работать с 30 декабря до 8 января. А у «Почты России» выходные будут 31 декабря, 1 и 7 января. Остальные дни — согласно графику работы.

Завтра, 30 декабря, «Почтобанк», Центральная касса будет работать по следующему графику:

В канун Нового года, 31 декабря, в городе будет работать четыре пункта:

Затем в течение трёх дней — с 1 по 3 января — выходные дни, а 4 января приобрести или пополнить льготные проездные можно по 15 адресам:

Также 15 пунктов будут работать и на следующий день — 5 января.

6 и 7 января — выходные дни, а 8 января «Почтобанк» на ул. Ленина, 68 будет работать с 10:00 до 15:45 без перерыва.

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