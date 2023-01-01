Сотрудник пермского оборонного завода осуждён на 5,5 лет колонии за мошенничество Поделиться Твитнуть

Архив ИД "Компаньон"

Сотрудники Федеральной службы безопасности вскрыли и пресекли мошенничество сотрудника оборонного предприятия в Пермском крае. Об этом сообщает perm.aif.ru со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по региону.

Оперативники ведомства установили, что мужчина, работая на одном из заводов ОПК, в 2020–2022 годах занимался хищением средств. Он начислял премии и стимулирующие выплаты сотрудникам, а после забирал деньги, объясняя это необходимостью формирования некоего фонда добровольных пожертвований. По его словам, средства были нужны для благоустройства территории завода и проведения корпоративных мероприятий.

В результате мошеннических действий обвиняемый похитил более 1,5 млн руб. В отношении гражданина было возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ.

В Мотовилихинском районном суде обвиняемый признан виновным и приговорён к 5,5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Он также заплатит штраф в размере 450 тыс. руб.

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