В Перми на набережной Камы с 29 декабря начнёт работать Приёмная Деда Мороза Туда можно будет сходить до 8 января Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

С сегодняшнего дня, 29 декабря, в хрустальном павильоне на набережной Камы рядом с большой детской площадкой откроется Приёмная Деда Мороза (0+). Она будет работать во время новогодних каникул. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Перми.

Как рассказали в «Пермской дирекции», все дети, которые придут в приёмную, смогут прочесть Деду Морозу стихи или исполнить песни, а также загадать свои желания и сделать совместную фотографию на память.

Там же будут проходить мастер-классы и интерактивная программа для детей с главными новогодними волшебниками. На променадной части набережной желающие смогут принять участие в уличных активностях (0+). Кроме того, на площадке большого амфитеатра откроются новогодние аттракционы на платной основе — горки для катания на сноутюбинге и другие.

Приёмная Деда Мороза будет работать каждый день до 8 января включительно с 14:00 до 20:00. Вход бесплатный.

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