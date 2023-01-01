Михаил Мишустин сыграл песню вместе с 10-летней пермячкой Ириной Волковой Девочку пригласили в Москву и подарили ей гитару Поделиться Твитнуть

Скринщот видео ТГ-канала Правительство России

Глава российского кабмина Михаил Мишустин спел песню вместе с 10-летней Ириной Волковой из Перми, которая участвовала в акции «Ёлка желаний» (0+). Об этом сообщает perm.aif.ru со ссылкой на Telegram-канал российского правительства, который опубликовал соответствующее видео.

Ирина вместе с семьёй по приглашению кабмина приехала в Москву, где для них провели экскурсию по Дому правительства. Им показали залы, где проходят заседания министров и другие совещания.

Затем с девочкой и её мамой встретился премьер-министр Михаил Мишустин. Они побеседовали за чашкой чая. Ирина рассказала о походе в московский цирк и ответила на вопрос главы кабмина о своих увлечениях. Она рассказала о том, что занимается ментальной математикой — быстро складывает цифры в уме.

Во время чаепития премьер-министр вручил ей подарок — гитару и караоке-микрофоны. Ирина наиграла мелодию «В лесу родилась ёлочка», после чего они вместе с Михаилом Мишустиным исполнили второй куплет этой новогодней песни.

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