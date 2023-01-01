Максим Артамонов В новогодние праздники в Перми усилят меры безопасности На эспланаде будут дежурить сотрудники частных охранных предриятий и медики Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В новогодние каникулы в Перми состоится более 170 праздничных мероприятий в различных форматах. Безопасность в праздничную ночь будут 100 сотрудников ЧОПов, которые будут дежурить с 18:00 до 05:00. Также предусмотрено дежурство бригады скорой медицинской помощи и Пермской городской службы спасения. Такие решения были приняты на предновогоднем заседании антитеррористической комиссии, сообщили в пресс-службе администрации Перми.

В саму новогоднюю ночь в главном ледовом городке на эспланаде не запланированы крупные мероприятия. На площади будет играть музыка, а на экранах — транслироваться поздравления. Ледовые горки в новогоднюю ночь работать не будут.

С 2 по 8 января, с 10:00 до 23:00 в квартале городской эспланады возле здания Заксобрания Пермского края обеспечивать безопасность также будут сотрудники ЧОПов.. Охранять общественный порядок будут вестись на праздничных площадках, на набережной Камы, где с 29 декабря откроется приёмная Деда Мороза. Там же состоится интерактивная уличная программа на променаде, а на площадке нового амфитеатра разместятся новогодние аттракционы.

7 января на эспланаде запланировано мероприятие, посвящённое Рождеству Христову. В связи с этим на площади установят ограждения с входными группами, оборудованными металлодетекторами. Там будут дежурить 60 сотрудников ООО «Борей» и бригады скорой медицинской помощи.

В преддверии новогодних праздников глава Перми Эдуард Соснин призвал взрослых поговорить с детьми и напомнить им о правилах дорожного движения, о пользовании электрооборудованием, газовыми плитами и пиротехникой.

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