Максим Артамонов Как будет работать общественный транспорт Перми в новогодние праздники В новогоднюю ночь на линию выйдут дополнительные маршруты Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Стал известен график работы автобусных и трамвайных маршрутов в новогоднюю ночь и последующие праздничные дни в Перми. Об этом сообщает perm.aif.ru со ссылкой городской департамент транспорта.

После полуночи в городе движение будет организовано на автобусных маршрутах №1, 6, 10, 14, 20, 32, 50, 51, 53, 67, 68 и 77.

Кроме того, на линии будут работать трамваи № 4, 7 и 12.

Фото: дептранс

Транспорт выйдет на линию с 01:00.

Как и в предыдущие годы, общественный транспорт в городе 31 декабря будет работать до 23:00, а со 2 по 8 января — по расписанию выходных дней.

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