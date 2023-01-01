В Перми за год почти 1300 собак из муниципального приюта обрели хозяев Бесплатно взять животное может любой желающий Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С начала 2023 года новых хозяев обрели 1295 питомцев муниципального приюта. Забрать животное из приюта может любой человек. Для этого нужно иметь при себе поводок и паспорт. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Перми.

Выбрать питомца можно по фотографии — список животных размещён на официальном сайте муниципального приюта и в группе учреждения в соцсети «ВКонтакте».

Показать питомцев вживую смогут сотрудники приюта по адресам: ул. Верхнемуллинская, 106а и ул. Соликамская, 271. Выдача животных осуществляется с 09:00 до 16:00 ежедневно.

Информацию о необходимости проведения отлова животных без владельцев принимает диспетчер службы по телефону: 279-98-03 или по электронной почте: otlov.perm@mail.ru.

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