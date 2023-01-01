Администрация губернатора Прикамья установила возможный конфликт интересов у главы Краснокамска Ситуацию рассмотрит комиссия по вопросам в сфере противодействия коррупции Поделиться Твитнуть

Игорь Быкариз

Архив ИД «Компаньон»

Администрация губернатора Пермского края установила возможный конфликт интересов у главы Краснокамского муниципального округа, сообщает источник издания «Коммерсантъ-Прикамье». Ведомство обратило внимание на факты, связанные с участием в правоотношениях с администрацией округа близких лиц главы.

Однако описываемые события имели место на первом сроке главы. После того, как Игорь Быкариз был утверждён на второй срок, он подал уведомление о возможном конфликте интересов. Данный документ будет рассмотрен комиссией, занимающейся вопросами противодействия коррупции. По результатам рассмотрения будут приняты рекомендации относительно урегулирования конфликта интересов.

Игорь Быкариз является главой Краснокамского городского округа с конца 2018 года. Ранее он возглавлял Коми-Пермяцкий округ, а затем руководил краснокамским филиалом ЗАО «Газпром Газораспределение Пермь». В ноябре этого года Игорь Быкариз снова стал главой Краснокамска по результатам конкурса.

Ранее информация о неурегулированном конфликте интересов Игоря Быкариза была направлена в региональную комиссию по противодействию коррупции прокуратурой Пермского края. Газета «Наш город — Краснокамск» также опубликовала открытое письмо с просьбой проверить соблюдение Игорем Быкаризом норм антикоррупционного законодательства. Авторы письма утверждают, что глава округа якобы владеет долями в коммерческих организациях ООО «Миком», ООО «Стройтехресурс» и ООО «Апрель». Сам Игорь Быкариз заявлял о том, что эти доли были переданы в доверительное управление.

Отдел по профилактике коррупционных и других правонарушений краевой администрации подтверждает наличие доли только в одном из указанных организаций, которая была передана Игорю Быкаризу в доверительное управление.

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