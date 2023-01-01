Цены на бензин и дизель в Пермском крае продолжили рост Автомобильное топливо подорожало в большинстве регионов РФ Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За прошедшую неделю в Прикамье подорожали все виды автомобильного топлива. Об этом сообщает Росстат.

Так, по данным на 25 декабря, в Пермском крае литр бензина АИ-98 поднялся в цене до 68.99 руб. (+65 коп. в сравнении с ценами на 18 декабря), АИ-92 подорожал до 50.13 руб. (+31 коп.), АИ-95 — до 54.51 руб. (+27 коп.). Цена литра дизельное топливо теперь составляет 65.44 руб. (+29 коп.). Прикамье удерживает лидерство по ценам на бензин и дизель в ПФО.

За период с 19 по 25 декабря рост цен на автомобильный бензин был зафиксирован в 57 субъектах РФ. Более всего он подорожал в Еврейской автономной области — на 1,3%.

Снижение цен на бензин было зафиксировано в 14 субъектах России. Более всего он подешевел в Республике Дагестан — на 1,3%.

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что Пермское УФАС возбудило дело из-за повышения цен на бензин. В нарушении закона о защите конкуренции подозревается ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт».

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