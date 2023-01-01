Максим Артамонов Пермское УФАС заинтересовалось удорожанием услуг по обслуживанию газового оборудования В отношении АО «Газпром газораспределение Пермь» проводится проверка Поделиться Твитнуть

фото: ФАС России

Как сообщает пресс-служба Пермского УФАС, антимонопольное ведомство начало проверку обоснованности повышения стоимости услуг по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового и внутриквартирного газового оборудования на 2024 год. Проверка проводится в отношении АО «Газпром газораспределение Пермь» и начата в связи с поступающими в ФАС обращениями.

С сентября 2023 года техническим обслуживанием и ремонтом газового оборудования имеют право заниматься лишь газораспределительные организации. Они являются монополистами и сами устанавливают цены на техобслуживание и ремонт газового оборудования, используя при расчёте методические указания Минстроя России.

Чтобы выяснить причины повышения цен, антимонопольный орган направил АО «Газпром газораспределение Пермь» запрос пояснений и документов, которые подтверждали бы калькуляцию затрат и рентабельности, включаемых в конечную стоимость услуг.

Если в действиях АО «Газпром газораспределение Пермь» будут обнаружены признаки установления высокой цены, в отношении компании возбудят дело о нарушении антимонопольного законодательства.

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