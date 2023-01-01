Стало известно, в какие дни января почтальоны Пермского края разнесут пенсии Поделиться Твитнуть

Фото: Почта России

С 3 января 2024 года в Прикамье начнётся очередной этап доставки пенсий и социальных пособий. Как рассказали в управлении почтовой службы по Пермскому краю, почтальоны доставят деньги в привычные для получателей даты выплат. За 7 января (воскресенье) выплаты доставят заранее — с четверга 4 января по субботу 6 января.

На сегодняшний день пенсии и соцвыплаты на дому получает каждый третий пенсионер Пермского края.

Сотрудники «Почты России» также выдают деньги в кассах почтовых отделений и участках по доставке пенсий и пособий.

Почтальон приносит пенсию клиентам по персонифицированным выплатным поручениям с отрывной квитанцией, в которой указаны все суммы начислений и периоды выплат.

Уточнить все вопросы по доставке пенсий и социальных выплат можно по телефону: 8 (800) 300-03-73.

В новогодние праздники изменится график работы почтовых отделений по всей стране. В частности, выходными днями станут 31 декабря, 1 и 7 января. А 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января все почтовые отделения будут работать в обычном режиме.

Актуальное расписание работы или ближайшее открытое почтовое отделение можно на сайте «Почты России», а также в мобильном приложении компании.

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