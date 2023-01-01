Андрей Стрельцов В Пермский край съедутся лучшие биатлонисты страны В Чайковском в январе пройдёт Чемпионат России по биатлону Поделиться Твитнуть

Фото Российский студенческий спортивный союз

​ В спортивном комплексе «Снежинка» города Чайковского Пермского края с 11 по 14 января пройдёт Чемпионат России по биатлону. Старты станут официальным отбором биатлонистов в состав сборной страны.

​Вместе с сильнейшими стреляющими лыжниками РФ за медали будут бороться и представители Пермского края: Анастасия Зырянова, Елизавета Старикова, Иван Колотов и Даниил Усов.

Программу Чемпионата России 11 января откроет женский суперспринт, начало которого запланировано на 10:40. После эстафету примут мужчины. Их квалификационный суперспринт стартует в 12:10. Финальная гонка у женщин пройдет в 13:30, у мужчин — в 14:40.

Борьба за призовые места развернётся в командных гонках 13 января. Женщин ожидает дистанция в 7,5 км, мужчин — 10 км. На 14 января назначены большие масс-старты: у женщин на 12 км, мужчины пробегут 15 км.​

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.