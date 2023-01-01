В Пермском крае впервые проведена пересадка сердца Операция заняла два часа и прошла без осложнений Поделиться Твитнуть

Фото: ТГ-канал Дмитрия Махонина

В Перми команда сотрудников Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии им. С.Г. Суханова впервые провела в регионе трансплантацию сердца. В операции участвовали более 30 человек. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

По его словам, от момента, когда сердце было извлечено у донора, до того как оно забилось в груди пациента, прошло всего два часа. Через восемь часов после операции пациента перевели на самостоятельное дыхание.

При этом сложнейшая операция прошла в штатном режиме и без осложнений.

«Благодаря одному донору удалось спасти сразу три жизни — ещё два пациента получили от донора почки. Опыт мультиорганного донорства также был применён на практике впервые для Прикамья. Проведение успешной трансплантации стало возможным благодаря слаженной работе специалистов нескольких лечебных учреждений региона», — пояснил Махонин.

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