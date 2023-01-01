Андрей Стрельцов «Парма» вышла в 1/4 финала Кубка страны Поделиться Твитнуть

БК «Парма»

Ответный матч 1/8 финала Кубка России по баскетболу во Владивостоке между пермской «Пармой» и местным «Динамо» завершился победой дальневосточников. Итог поединка 83:75 в пользу хозяев площадки. Лучшим игроком в составе «Пармы» в этом матче стал Би Джей Джонсон. В его активе 21 очко, один подбор и одна результативная передача. ​

Несмотря на поражение, подопечные Евгения Пашутина вышли в следующий круг соревнований, поскольку в первой игре, которая состоялась 30 ноября в Перми, победили баскетболисты «Пармы» с результатом 91:76.

Следующим соперником пермского клуба в этом турнире будет победитель противостояния пары МБА и «Новосибирск».

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