Максим Артамонов На трассе Екатеринбург—Пермь образовалась 14-километровая пробка Водители и пассажиры почти на сутки остались без еды, воды и туалета Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На автодороге Екатеринбург—Пермь из-за обильного снегопада в Свердловской области образовался многокилометровый затор. Застрявшие на трассе стали причиной 14-километровой пробки. Участники движения не спали всю ночь, и, по их словам, экстренные службы ни разу не подъехали с помощью, сообщает Ural Mash.

«Тем, кто застрял в междугородних автобусах, пришлось идти домой по трассе. Водителям — стоять в пробке. Некоторые до сих пор заблокированы — без еды, воды и туалета», — отмечает издание.

Как сообщили пресс-службе митербеза Прикамья и ЕДДС Перми, на федеральной трассе Р-242 «Пермь—Екатеринбург» ввели ограничение движения для большегрузов.

Время ограничения: с 11:00 27 декабря до 02:00 28 декабря. Речь идёт об участке с 47 по 160 км.

Жителям и гостям Пермского края рекомендуют соблюдать скоростной режим, избегать резких манёвров и торможений, соблюдать дистанцию.

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