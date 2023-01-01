Алёна Бронникова В ПГНИУ мехмат и физический факультеты объединят в институт Новое учреждение на базе вуза появится 2 апреля Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В ПГНИУ со 2 апреля 2024 года механико-математический и физический факультеты преобразуют в институт физики и математики. Об этом на заседании учёного совета 27 декабря объявил и.о. ректора Игорь Германов, сообщили «Новому компаньону» в пресс-службе вуза.

Планируется, что в новом учреждении будут преподавать сотрудники мехмата и физического факультетов. При этом на дипломы студентов это не повлияет, по окончании обучения они получат свидетельства об окончании вуза в соответствии с квалификацией и направлениями подготовки, которые они выбрали при поступлении. По предварительной информации, институт возглавит и.о. декана механико-математического факультета Марина Барулина.

«Институт физики и математики объединит возможности механико-математического и физического факультетов, что позволит достичь сразу несколько целей, которые видятся приоритетными в существующих условиях. Мы должны решить комплексную задачу по подготовке качественных кадров для экономики и, одновременно, — по получению фундаментальных и прикладных научных результатов. Огромный научный задел, созданный на обоих факультетах, позволит выйти на новый качественный и количественный уровень научных исследований за счёт синергетического эффекта и развития междисциплинарных связей», — пояснила Марина Барулина.

Информация о возможном объединении факультетов появилась в СМИ несколько месяцев назад. Против этого выступила часть преподавателей и выпускников ПГНИУ.

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