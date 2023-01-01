Алёна Бронникова АО «ОДК-СТАР» создаёт робототехническую лабораторию для кампуса «Будущее Пармы» Предприятие уже разработало проект участка лаборатории с учётом всех требований Поделиться Твитнуть

Пермское предприятие АО «ОДК-СТАР» подготовило проект лаборатории для студенческого кампуса мирового уровня «Будущее Пармы». Индустриальный партнёр кампуса создаст уникальные испытательные стенды для агрегатов беспилотных авиационных систем и обучения профильных кадров.

«Деятельное участие таких градообразующих предприятий в реализации проекта существенно усиливает материально-техническую базу кампуса и расширяет возможности для производственных практик студентов. Важно отметить оперативность взаимодействия, а также заинтересованность компании в выстраивании новой системы профориентации талантливой молодёжи региона и подготовки высококвалифицированных кадров», — отметил руководитель Дирекции межвузовского кампуса Дмитрий Красильников.

Проект участка разработан для специальной робототехнической лаборатории направления «Технологии Пармы». В нём проработана планировка, учтены все технические требования и перечень необходимого оборудования. На стендах будут проводиться испытания агрегатов беспилотных авиационных систем на воздействие температуры, вибрации и ударных нагрузок, статической и динамической пыли, соляного тумана и на молниезащищённость.

«Для нас проект актуален, поскольку он позволит готовить высококвалифицированные кадры для предприятия. Студенты с первого курса будут знакомиться со спецификой завода под руководством опытных наставников. Практикоориентированный подход к обучению поможет вырастить настоящих профессионалов своего дела», — подчеркнул управляющий директор ОДК-СТАР, председатель Пермского реготделения Союза машиностроителей России Сергей Попов.

В рамках национального проекта «Наука и университеты» к 2030 году в России создаётся сеть из 25 современных университетских кампусов мирового уровня. Программа реализуется Министерством науки и высшего образования РФ.

В Перми межвузовский кампус «Будущее Пармы» построят на правом берегу Камы. На площади 20 га разместится гостиничный комплекс для студентов и преподавателей на 5 тыс. мест, учебно-лабораторный корпус с технопарком, конгресс-холл и физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном. Совместная деятельность индустриальных партнёров и вузов-бенефициаров кампуса выстраивается вокруг пяти приоритетных направлений для развития экономики региона.

АО «ОДК-СТАР» — российский центр компетенции в области разработки, производства и сервисного обслуживания комплексных систем топливопитания и управления газотурбинными двигателями воздушного, наземного и морского назначения. Входит в объединённую двигателестроительную корпорацию Ростеха, специализирующуюся на разработке, серийном изготовлении и сервисном обслуживании двигателей для военной и гражданской авиации, космических программ и военно-морского флота, а также нефтегазовой промышленности и энергетики.

Госкорпорация Ростех — крупнейшая машиностроительная компания России, которая объединяет более 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Является ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа. Развивает высокотехнологичные гражданские производства в стратегически важных для страны отраслях, таких как авиа- и двигателестроение, транспортное и энергетическое машиностроение, медицинское приборостроение, фармацевтика, новые материалы и др. Консолидированная выручка в 2022 году превысила 2,1 трлн рублей, доля гражданской продукции составила 44,5%.





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