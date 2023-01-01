С 25 декабря на телебашне в Перми начнут включать новогоднюю подсветку Поделиться Твитнуть

С 25 декабря и по 13 января на телебашне Перми будут включать праздничную подсветку, об этом сообщает perm.aif.ru со ссылкой на администрацию города.

Иллюминация с динамическим эффектом в виде гирлянд фонариков, переливов радиоволн и россыпи разноцветных конфетти будут загораться с 18:00 до 00:00. Динамический блок будет повторяться каждые 20 минут, продолжительность сеанса — 8 минут, завершаться он будет световым дождём и фейерверком.

В новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января и в ночь перед Рождеством с 6 на 7 января зрители смогут увидеть подсветку до 5:00. В ночь на старый Новый год с 13 на 14 января полюбоваться ей можно будет до 2:00.

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