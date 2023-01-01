В 2024 году театры Пермского края представят 14 премьер Спектакли поставят благодаря федеральной поддержке Поделиться Твитнуть

Читки в Пермском театре кукол

Пермский театр кукол

Министерство культуры Пермского края провело отбор заявок муниципальных театров региона на получение поддержки с использованием средств федерального бюджета в 2024 году. Благодаря выделенным средствам в следующем году муниципальные театры Прикамья представят 11 премьер, и ещё три — краевые театры. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подчёркивал, что власти Прикамья заинтересованы в поддержке театральных коллективов. Постановки прикамских театров и студий пользуются спросом не только у местных жителей, но и у зрителей из разных регионов страны. Поэтому, отметил глава региона, Прикамье справедливо называют одной из театральных столиц России.

Поддержка будет осуществляться по двум направлениям. Первое из них — это помощь в развитии творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населённых пунктах с численностью жителей до 300 тыс. человек. В результате конкурса четыре известных театра региона получат средства, каждый — на сумму около 4 млн руб. Общая сумма поддержки составит 16,9 млн руб.

Березниковский драматический театр получит финансирование на осуществление спектакля «Сотворившая чудо» (12+) по одноименной пьесе Уильяма Гибсона и книге Элен Келлер «История моей жизни» (12+). Кроме того, субсидия позволит театру приобрести новые комфортные кресла для зрительного зала.

Театр «Доминанта» из Губахи планирует работать над спектаклями «Мойры Петроградского района» (16+) на пьесе Константина Федорова и «Родительский день» (16+) по произведению Алексея Еньшина. Учреждение также собирается приобрести современное световое и звуковое оборудование.

Чайковский драматический театр представит свою интерпретацию «Мёртвых душ» (16+) Гоголя. Заявленные средства будут использованы не только на создание нового спектакля, но и на обновление материально-технической базы театра, включая микрофоны и ветрозащиты, проекторы и световые пульты.

На сцене Лысьвенского театра драмы будут показаны спектакли «Господа Головлёвы» (16+) и «Москва—Петушки» (18+). Руководство театра намерено приобрести техническое оборудование для творческих мастерских, включая швейные машины и оверлоки, а также сценическую технику.

Второе направление поддержки с использованием средств федерального бюджета направлено на постановки и техническое оснащение детских и кукольных театров в 2024 году. Три муниципальных театра региона получат средства в размере 18,6 млн руб.

Театр юного зрителя города Кунгура представит маленьким зрителям премьеры под названиями «Варвара−краса, длинная коса» (6+) и «Карусель» (0+). Техническая база театра будет расширена звуковым оборудованием, а для гастролей будет приобретён пассажирский автобус «Газель».

Труппа Пермского театра кукол будет работать над спектаклями «Илиада» (12+) и «Вождь краснокожих» (6+), а также приобретёт профессиональный объектив для проектора.

Драматический театр «Бенефис» для детей и молодёжи из Березников направит средства на новую постановку под названием «Обыкновенное чудо» (12+) и приобретёт современное оборудование для создания световых эффектов, включая консоль управления светом, проектор с полным вращением, моторизованную световую голову, ноутбук для управления видеопроекцией и проекционный экран.

Помимо муниципальных театров поддержку в размере 9 млн руб. по этим направлениям получат два краевых учреждения. Коми-Пермяцкий драмтеатр начнёт работу над постановкой легендарной истории под названием «В джазе только девушки» (16+). Пермский театр юного зрителя, который в 2024 году получит статус краевого учреждения, займется спектаклями «Тимур и его команда» (12+) по произведению Аркадия Гайдара и «Театральный роман» (12+) по незаконченному роману Михаила Булгакова.

Отметим, ежегодно в театрах Пермского края проходит несколько десятков премьер. Постановки получают положительные отзывы от критиков и зрителей, а также регулярно попадают в лонг-лист главной театральной премии страны «Золотая маска». В текущем году упоминания получили спектакли «Кама.Горт.Легенды» (18+) Пермского театра кукол, «Трагедия Короля Ричарда III» (16+) Березниковского драмтеатра, «Кукуй, кукушечка» (12+) Коми-Пермяцкого драмтеатра Кудымкара и «Тихий свет» (18+) Молодёжной студии-театра «Доминанта» из Губахи и другие.

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