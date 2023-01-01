Екатерина Артёмова Учёные Пермского политеха создали сервис «знакомств» для учёных Благодаря ему исследователи смогут искать коллег для совместной научной работы Поделиться Твитнуть

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Исследователи из Пермского национального исследовательского политехнического университета создали специальный сервис «знакомств» для учёных. Как сообщили в пресс-службе вуза, система поможет представителям научного сообщества искать коллег со схожими интересами для совместной работы и устанавливать с ними контакт.





В ПНИПУ пояснили, что периодически перед учёными встаёт задача найти научного руководителя, коллегу для совместного проекта или оппонента для защиты диссертации, однако это непросто из-за отсутствия подходящих инструментов и закрытости научного сообщества. Разработанная система призвана решить эту проблему.





Сервис получил формат веб-приложения — программы, которая открывается прямо в браузере. Система работает на базе искусственного интеллекта и сопоставляет учёных между собой по степени близости их научной деятельности. Для этого она анализирует цифровой след учёных, а именно их публикации (статьи, книги, материалы конференций), и сравнивает, насколько они пересекаются. Пользователь может искать учёных по ФИО или их идентификатору в Scopus (единой базе научной литературы), ключевым словам, фрагменту названия статьи или аннотации. Также можно найти ближайших коллег выбранного учёного. Веб-приложение не только предоставит информацию о научных деятелях, но и подскажет, как можно с ними связаться.





Планируется, что у сервиса будет две версии: открытая и закрытая. Найти открытую версию можно будет прямо через браузер, для доступа к платным функциям потребуется авторизация. Закрытая версия будет иметь расширенный функционал и позволит проводить более качественный поиск за счет гибкой системы фильтров.





На данный момент в базу данных системы включено более 500 вузов и научных организаций РФ. В перспективе разработчики намерены пополнить её учёными и научными организациям из других стран, а также добавить в приложение ещё несколько функций. Полноценный релиз сервиса планируется к концу 2024 года.

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