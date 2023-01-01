Екатерина Артёмова
Учёные Пермского политеха создали сервис «знакомств» для учёных
Благодаря ему исследователи смогут искать коллег для совместной научной работы
Поделиться
Твитнуть
Исследователи из Пермского национального исследовательского политехнического университета создали специальный сервис «знакомств» для учёных. Как сообщили в пресс-службе вуза, система поможет представителям научного сообщества искать коллег со схожими интересами для совместной работы и устанавливать с ними контакт.
В ПНИПУ пояснили, что периодически перед учёными встаёт задача найти научного руководителя, коллегу для совместного проекта или оппонента для защиты диссертации, однако это непросто из-за отсутствия подходящих инструментов и закрытости научного сообщества. Разработанная система призвана решить эту проблему.
Сервис получил формат веб-приложения — программы, которая открывается прямо в браузере. Система работает на базе искусственного интеллекта и сопоставляет учёных между собой по степени близости их научной деятельности. Для этого она анализирует цифровой след учёных, а именно их публикации (статьи, книги, материалы конференций), и сравнивает, насколько они пересекаются. Пользователь может искать учёных по ФИО или их идентификатору в Scopus (единой базе научной литературы), ключевым словам, фрагменту названия статьи или аннотации. Также можно найти ближайших коллег выбранного учёного. Веб-приложение не только предоставит информацию о научных деятелях, но и подскажет, как можно с ними связаться.
Планируется, что у сервиса будет две версии: открытая и закрытая. Найти открытую версию можно будет прямо через браузер, для доступа к платным функциям потребуется авторизация. Закрытая версия будет иметь расширенный функционал и позволит проводить более качественный поиск за счет гибкой системы фильтров.
На данный момент в базу данных системы включено более 500 вузов и научных организаций РФ. В перспективе разработчики намерены пополнить её учёными и научными организациям из других стран, а также добавить в приложение ещё несколько функций. Полноценный релиз сервиса планируется к концу 2024 года.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.
Поделиться
Твитнуть