Екатерина Артёмова Пермский край улучшил позиции в итоговом рейтинге регионов За год Прикамье поднялось с 47-го на 21-е место Поделиться Твитнуть

Администрация Пермского края

Константин Долгановский

РИА «Новости» опубликовало ежегодный итоговый рейтинг российских регионов. Пермский край по итогам этого года занимает в нём 21-е место. Рейтинговый балл региона составил 55,777 из 100.

В первую тройку рейтинга традиционно вошли Москва (84,626 балла), Санкт-Петербург (82,567 балла) и Мособласть (74,302 балла).

Напомним, в 2022 году Прикамье находилось на 47-м месте с рейтинговым баллом 50,332. Годом ранее край занял 49-ю строчку рейтинга, набрав 47,069 балла.

Рейтинговый балл, на основе которого ранжируются регионы в итоговом рейтинге РИА «Новости», — это среднее арифметическое баллов, которые они получали в 2023 году в других различных рейтингах: по качеству жизни, социально-экономическому положению, состоянию рынка труда, материальному благополучию населения, научно-технологическому развитию и приверженности жителей здоровому образу жизни.

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