В ДТП в Пермском крае 25 декабря погибли трое взрослых и ребёнок Авария произошла на трассе Пермь—Екатеринбург Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае в дорожно-транспортном происшествии погибли четыре человека, в том числе ребёнок. Ещё один несовершеннолетний находится в больнице.

Как пишет «Рифей», авария произошла в понедельник, 25 декабря, в 06:30 на 126 км трассы Пермь—Екатеринбург.

По предварительным данным, автомобиль «Рено Логан» выехал на встречную полосу и врезался в большегруз «Вольво».

Сразу же погибли 54-летний водитель «Рено» и находившиеся в салоне 23-летняя девушка и 11-летняя девочка. В карете скорой помощи умерла ещё одна взрослая пассажирка авто, 16-летний подросток выжил, с травмами он госпитализирован.

Прокуратура Суксунского района взяла на контроль ход процессуальной проверки, проводимой органами внутренних дел по факту ДТП.





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