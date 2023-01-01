Пермские ТРК столкнулись с проблемой совпадения брендов Владельцы торговых центров размышляют, на что делать ставку в конкурентной борьбе Поделиться Твитнуть

ТРК «Семья»

Константин Долгановский

Ведущие пермские ТРК в 2023 году смогли, в целом, решить проблему заполнения пустых площадей, которые остались после ухода западных брендов. Как сообщила руководитель направления недвижимости группы «ЭКС» Елена Жданова, российские марки резко нарастили количество магазинов, справились с их наполнением и с продажами. Однако возникла новая проблема — «большое совпадение представленных брендов».

«Перед владельцами торговых центров встаёт вопрос: на что делать ставку в конкурентной борьбе? В такой ситуации ещё больше выросла значимость удачного расположения ТРК», — делает вывод Жданова.

Она также прогнозирует, что уже в 2024 году будет расти число предложений в сфере общепита, развлечений, различных мероприятий, которые помогут торговым центрам привлекать посетителей.

К примеру, ТРК «СемьЯ» уже начал проводить серьёзное обновление ресторанной группы и планирует дополнение игровой зоны.

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