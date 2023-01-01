Андрей Стрельцов
Сборная Пермского края выиграла кубок Иванова
Соревнования в честь пермского тренера проходили в Сочи
Прикамские спортсмены удачно выступили на Всероссийских соревнованиях по санному спорту «Кубок памяти заслуженного тренера России Ивана Васильевича Иванова». Несмотря на то, что почётный трофей был разыгран в Сочи, сам Иван Васильевич всю жизнь трудился в чусовской школе олимпийского резерва «Огонек» им. Л.Д. Постникова.
Самой титулованной его воспитанницей является дочь Татьяна Иванова — призёр Олимпийских игр.
В командной гонке сборной Пермского края не было равных. Победителями стали Ксения Шамова, Матвей Пересторонин и Лев Романов/ Владислав Веремеенко.
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