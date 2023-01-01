Андрей Стрельцов Сборная Пермского края выиграла кубок Иванова Соревнования в честь пермского тренера проходили в Сочи Поделиться Твитнуть

Прикамские спортсмены удачно выступили на Всероссийских соревнованиях по санному спорту «Кубок памяти заслуженного тренера России Ивана Васильевича Иванова». Несмотря на то, что почётный трофей был разыгран в Сочи, сам Иван Васильевич всю жизнь трудился в чусовской школе олимпийского резерва «Огонек» им. Л.Д. Постникова.

Самой титулованной его воспитанницей является дочь Татьяна Иванова — призёр Олимпийских игр.

В командной гонке сборной Пермского края не было равных. Победителями стали Ксения Шамова, Матвей Пересторонин и Лев Романов/ Владислав Веремеенко.

Также бронза оказалась у Матвея Пересторонина в индивидуальном заезде и в спринте.





Бронзовые медали завоевали Анастасия Кропачева / Наталья Коротаева на двухместных санях, а Лев Романов/ Владислав Веремеенко в спринте.





Всего в активе сборной Прикамья шесть медалей.

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