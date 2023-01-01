Андрей Стрельцов
Пермские спортсмены завоевали медали на Кубке страны по фристайлу
Соревнования прошли в Чусовом
На склонах СШОР «Огонёк» им.Постикова Л.Д. более 70 спортсменов из различных регионов страны разыгрывают награды этапов Кубка России в индивидуальном и парном могуле. Хозяева трассы завоевали шесть медалей.
Виктории Лазаренко не было равных на всех трёх этапах. Она стала безусловным лидером соревнований. Спортсмен Артём Шульдяков завоевал серебро и брозну на одном из этапов.
Кроме того, бронзовая награда оказалась и в активе Никиты Паркачёва.
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