Андрей Стрельцов Пермские спортсмены завоевали медали на Кубке страны по фристайлу Соревнования прошли в Чусовом Поделиться Твитнуть

На склонах СШОР «Огонёк» им.Постикова Л.Д. более 70 спортсменов из различных регионов страны разыгрывают награды этапов Кубка России в индивидуальном и парном могуле. Хозяева трассы завоевали шесть медалей.

Виктории Лазаренко не было равных на всех трёх этапах. Она стала безусловным лидером соревнований. Спортсмен Артём Шульдяков завоевал серебро и брозну на одном из этапов.

Кроме того, бронзовая награда оказалась и в активе Никиты Паркачёва.

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