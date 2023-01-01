Максим Артамонов К главе СК Александру Бастрыкину обратилась мать убитой пермячки Следком по региону должен предоставить результаты расследования уголовного дела в центральный аппарат ведомства Поделиться Твитнуть

Александр Бастрыкин

Следственный комитет России

В Информационный центр Следственного комитета России обратилась мама убитой дочери из Пермского края. Об этом сообщает perm.aif.ru.

Убийство 21-летней девушки произошло в декабре этого года. Женщина не согласилась с ходом установления обстоятельств преступления и указала на неполноту следствия и иные допущенные, по её мнению, нарушения.

В связи с этим глава СК Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Пермскому краю Денису Головкину представить ему доклад о предварительных и окончательных результатах расследования по делу.

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