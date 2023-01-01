Андрей Стрельцов
Стефания Надымова впервые проиграла этап Кубка страны в этом сезоне
Она уступила после трёх побед на старте сезоне, заняв второе место
В Нижнем Тагиле проходят соревнования Кубка России по лыжному двоеборью. В женском соревновании 3-й этап Кубка России (трамплин К90/5 км) выиграла Стефания Надымова, представляющая Пермский край. До этого она же победила на первом и втором этапах состязания. А вот на четвёртом этапе лучший результат показала Мария Яковлева (Санкт-Петербург).
Дважды, на третьем и четвёртом этапах, ещё одна представительница края — Ульяна Мехоношина — занимала третьи места.
Напомним, лыжное двоеборье включает прыжки на лыжах с трамплина и лыжную гонку.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.