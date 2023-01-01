Андрей Стрельцов Стефания Надымова впервые проиграла этап Кубка страны в этом сезоне Она уступила после трёх побед на старте сезоне, заняв второе место Поделиться Твитнуть

В Нижнем Тагиле проходят соревнования Кубка России по лыжному двоеборью. В женском соревновании 3-й этап Кубка России (трамплин К90/5 км) выиграла Стефания Надымова, представляющая Пермский край. До этого она же победила на первом и втором этапах состязания. А вот на четвёртом этапе лучший результат показала Мария Яковлева (Санкт-Петербург).

Дважды, на третьем и четвёртом этапах, ещё одна представительница края — Ульяна Мехоношина — занимала третьи места.

Напомним, лыжное двоеборье включает прыжки на лыжах с трамплина и лыжную гонку.

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