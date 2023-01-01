Максим Артамонов В долинах малых рек Перми проходит праздник снежных фонарей Принять участие может любой желающий Поделиться Твитнуть

В долинах малых рек Перми с 21 по 24 декабря проходит ежегодная акция «Праздник снежных фонарей». Её участники лепят снежные фонари и украшают ими долины рек. Мероприятие проходит в декабре в Перми уже седьмой год подряд. На этот раз в празднике будет задействовано 11 площадок. Об этом сообщают организаторы ВКонтакте.

Среди локаций — реки Уинка, Егошиха, Данилиха, Талажанка, Малая Язовая, Гуслянка, Пермянка, правый берег Камы и Утиное болото в Закамске, пруд «Золотые пески» в Черняевском лесу. Предновогодняя акция охватит не только реки Перми, но и Пермского края (Сылва и Косариха в Кунгуре), а также речку Ельничная в Первоуральске (Свердловская обл.).

Организаторы советуют участникам акции взять с собой ведро для воды, длинные белые свечи, спички или зажигалку и большие резиновые перчатки.

Любой желающий может принять участие в акции и у своей любимой реки.

«Не забудьте сделать красивые фото и написать публикацию с тегом #снежныйфонарь, указанием города и названием вашей реки или природной территории! Расскажите побольше об этом месте, почему оно ценно для вас», — сообщают организаторы.

Узнать о том, как лепить снежные фонари и что для этого нужно обязательно взять, можно по ссылке.

Самые красивые и яркие публикации с рассказами о реке будут отмечены особо. Победителям пришлют красивые открытки художницы, иллюстратора детских книг Анастасии Столбовой и благодарственное письмо за участие в проекте.

Организаторами акции #снежныйфонарь выступили координаторы регионального отделения общества Охраны природы и Сада Соловьёв у речки Уинки, а также дома-музея «Подпольная типография».

Идейный вдохновитель и автор проекта — художник и эко-активист Анастасия Стэфа.

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