Максим Артамонов
В Прикамье ожидается сильная гололедица
В краевом минтербезе напоминают о правилах безопасности
Как сообщает пресс-служба министерства территориальной безопасности Пермского края, в ближайшие дни в регионе ожидается сильная гололедица на дорогах, а в связи с перепадом температур возможен сход снега и льда с крыш.
По данным Пермского ЦГМС, 24 декабря в Прикамье прогнозируется местами небольшой снег, обледенение ветвей деревьев, проводов и линий электропередачи, на дорогах гололедица. Температура воздуха днём -6...-1°С, в Перми -5...-3°С.
В связи неблагоприятными погодными явлениями в краевом минтербезе рекомендуют пермякам не находиться под кровлей домов и строений, стараться не парковать транспорт рядом с ними, быть предельно осторожными и внимательными.
Водителям советуют соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких манёвров и торможений, а пешеходам быть осторожными при передвижении пешком и переходе проезжей части.
При авариях на сетях электроснабжения нужно обесточить все электроприборы, соблюдать требования пожарной безопасности.
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