Максим Артамонов В Прикамье ожидается сильная гололедица В краевом минтербезе напоминают о правилах безопасности Поделиться Твитнуть

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Как сообщает пресс-служба министерства территориальной безопасности Пермского края, в ближайшие дни в регионе ожидается сильная гололедица на дорогах, а в связи с перепадом температур возможен сход снега и льда с крыш.

По данным Пермского ЦГМС, 24 декабря в Прикамье прогнозируется местами небольшой снег, обледенение ветвей деревьев, проводов и линий электропередачи, на дорогах гололедица. Температура воздуха днём -6...-1°С, в Перми -5...-3°С.

В связи неблагоприятными погодными явлениями в краевом минтербезе рекомендуют пермякам не находиться под кровлей домов и строений, стараться не парковать транспорт рядом с ними, быть предельно осторожными и внимательными.

Водителям советуют соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких манёвров и торможений, а пешеходам быть осторожными при передвижении пешком и переходе проезжей части.

При авариях на сетях электроснабжения нужно обесточить все электроприборы, соблюдать требования пожарной безопасности.

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