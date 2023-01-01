Андрей Стрельцов «Кама» обыграла «Университет» Пермские волейболисты обыграли соперника в четырёх партиях Поделиться Твитнуть

«Кама» и барнаульский «Университет» провели в СК им. Сухарева первый из двух спаренных матчей.

Пермские волейболисты довольно успешно выиграли первую партию — 25:17. Второй сет прошёл в упорной борьбе — 27:25. Гости сумели зацепиться за игру в третьем отрезке игры — 22:25.

В четвёртом сете «Кама» сразу взяла преимущество и довела дело до победы, завершив партию со счётом 25:18. Итог поединка — 3:1.

Сегодня команды проведут повторную встречу.

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