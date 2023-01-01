Максим Артамонов В Перми водители составили из автомобилей число 2024 Новогодний флешмоб прошёл у ТРЦ «Планета» Поделиться Твитнуть

Фото: Даниил Бутырин

На парковке у ТРЦ «Планета» в Индустриальном районе Перми водители решили поздравить всех пермяков с наступающим новым годом и составили из своих автомобилей число 2024, а также снежинки.

Информация о флешмобе появилась в паблике «Мой город — Пермь!» ВКонтакте. Организаторы сообщили, что кроме фотографий, будет и видео флешмоба.

В комментариях к посту мнения относительно этой акции разделились: кто-то поддержал участников, а кто-то посоветовал автомобилистам подойти к организации мероприятия более качественно, указав, что цифра 2024 не считывается.

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